Ваан Бичахчян попрощался с «Шираком»

Игрок молодежной сборной Армении Ваан Бичахчян распрощался с клубом «Ширак».

Армянский футболист Ваан Бичахчян поблагодарил тренерский штаб, руководство и болельщиков клуба и обратился к молодым футболистам «Ширака».

«Желаю поблагодарить тренеров, руководство клуба, болельщиков. Я сам начал свою карьеру в школе «Ширака». У нас замечательные тренеры, которые не жалеют сил на воспитание хороших футболистов. Мой вам совет: много работайте, бросьте все свои силы на достижение поставленной цели, никогда не разочаровывайтесь и всегда двигайтесь вперед», - сказал он.