Армянские борцы вольного стиля завоевали еще одну медаль на франкофонских играх

Армянские борцы вольного стиля завоевали еще одну медаль на 8-ых франкофонских играх, проходяших в Береге Слоновой Кости.

Как передает «Арменпресс», Марзпет Галстян стал серебряным призером в весовой категории 86 кг.

Таким образом, сборная Армении имеет уже 6 медалей. В составе армянской команды на 8-ых франкофонских играх выступают 15 спортсменов: 4 атлета, 2 велосипедиста, 3 дзюдоиста и 6 борцов вольного стиля.