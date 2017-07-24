Комитет Палаты представителей США утвердил законопроект о содействии принимающим сирийских беженцев странам

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США утвердил бюджетные выделения государства на иностранные операции и смежные программы на 2018 год

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Армянскую ассамблею Америки, в общей сложности законопроект предусматривает выделение в размере 47,4 млрд долларов США для финансирования отмеченных программ, что на 10 млрд меньше, чем в 2017 финансовом году.

В резолюции подчеркивается необходимость дополнительной помощи «уязвимым группам населения в Сирии и соседних странах», в которую входят сирийские беженцы, христиане и другие меньшинства, пострадавшие от сирийской гражданской войны и преследуемые «Исламским государством» (ISIS). Комитет выразил озабоченность по поводу «длительного перемещения сирийцев и постоянными проблемами, с которым они сталкиваются».

Армянская Ассамблея Америки поприветствовала одобрение законопроекта Комитетом. «На сегодняшний день Армения приняла более 22 000 беженцев из Сирии, которые бежали со своими семьями. По мере ухудшения условий в Сирии Армения продолжает служить пристанищем для преследуемых христиан и других групп риска, избегающих геноцида и насилия на Ближнем Востоке», - сказал исполнительный директор Ассамблеи Брайан Ардуни.