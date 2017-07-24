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В ереванском аэропорту скоропостижно скончался 65-летний пассажир рейса Доха-Ереван


В ереванском международном аэропорту «Звартноц» скоропостижно скончался 65-летний пассажир рейса Доха-Ереван.

Как сообщили «Арменпресс» начальник пресс-службы полиции Армении Эдгар Джаноян, в 01:50 24-го июля была получена информация, что пассажир 1952-го года рождения, прилетевший рейсом Доха-Ереван скоропостижно скончался. 

По факту смерти пассажира назначена судебно-медицинская экспертиза.

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