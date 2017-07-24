Грузия и Армения развивают отношения, основанные на общих интересах

18-го июля министр ИД Армении Эдвард Налбандян и вице-премьер, министр ИД Грузии Михеил Джанелидзе обменялись посланиями к 25-летию дипломатичееских отношений между обеими странами.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении, министр ИД Армении Эдвард Налбандян в своем послании пишет, что 25 лет – всего лишь миг в многовековой истории обоих народов, после установления независимости отношения между обеими странами характеризуются добрососедством и становлением, богатым значительными достижениями и успехами.

В послании министра ИД Грузии Михеила Джанелидзе говорится о том, что в течение четверти века после установления независимости Армения и Грузия развивали отношения, основанные на общих интересах. По его словам, несмотря на значительный прогресс в развитии отношений по различным направлениям, все еще есть широкие для этого возможности.