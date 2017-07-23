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В  Нор Гехи сгорел нежилой вагончик


23 июля в 03:42 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что в селе Нор Гехи (Котайкская область) горит травяной  луг.

На   место выехали 2 боевых расчета.

 Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что   сгорел нежилой вагончик.

Пожар был локализован 04:20 часов, потушен в 05:42.

Вагончик-времянка  сгорел полностью (около 21 кв/м).



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