В  Нор Гехи сгорел нежилой вагончик

23 июля в 03:42 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Нор Гехи (Котайкская область) горит травяной луг.

На место выехали 2 боевых расчета.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что сгорел нежилой вагончик.

Пожар был локализован 04:20 часов, потушен в 05:42.

Вагончик-времянка сгорел полностью (около 21 кв/м).