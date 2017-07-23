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Карен Григорян – 2-й призер турнира в   Сен-Мартене


В Испании завершился  19-й турнир  «Сен-Мартен 2017».

Как  передает Арменпресс,  в  турнире  участвовали 162 шахматиста, в  том  числе  11  гроссмейстеров. Победителем стал перуанец  Фернандес Фернандо (8 очков). На 2 месте  представитель Армении Карен Григорян (7,5 очков). На 3 месте  Куантас Хайме Александр (7 очков).



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