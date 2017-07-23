Карен Григорян – 2-й призер турнира в   Сен-Мартене

В Испании завершился 19-й турнир «Сен-Мартен 2017».

Как передает Арменпресс, в турнире участвовали 162 шахматиста, в том числе 11 гроссмейстеров. Победителем стал перуанец Фернандес Фернандо (8 очков). На 2 месте представитель Армении Карен Григорян (7,5 очков). На 3 месте Куантас Хайме Александр (7 очков).