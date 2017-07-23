«Ереванское лето 2017» - парад поливальных машин в честь Вардавара
Согласно трехмесячному плану мэрии «Ереванское лето 2017», в столице проводятся различные мероприятия в день Вардавара.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, на центральных улицах столицы состоялся торжественный парад празднично украшенных поливальных машин компании «Санитек». Машины объедут все административные округа, чтобы снабдить играющих в водные игры достаточным количеством воды.
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