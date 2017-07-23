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«Ереванское  лето 2017» - парад поливальных машин в честь Вардавара


Согласно трехмесячному плану  мэрии «Ереванское  лето 2017», в  столице проводятся различные мероприятия в день Вардавара.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, на центральных улицах столицы состоялся  торжественный  парад празднично украшенных поливальных машин компании «Санитек». Машины  объедут все  административные  округа, чтобы снабдить играющих в  водные игры достаточным количеством воды.

 



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