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Владимир Путин публично назвал президента Азербайджана «проблемой»


На состоявшейся 21 июля  встрече с учащимися образовательного центра для одаренных детей «Сириус»  Владимир Путин упомянул о предстоящей  в  тот же  день встрече с  президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, назвав его «проблемой».

Как  передает Арменпресс, в  конце  встречи на шутливую реплику ведущего телекомпании НТВ Е.Колыванова, что затягивание  встречи с ребятами может стать проблемой, поскольку  президент подготовил подарки только для  4  участников встречи, родившихся 21 июля, Путин сказал: «У меня проблема через час будет. Через час у меня встреча с президентом Азербайджана».

Ранее, 6 февраля 2017г. в Брюсселе председатель Еврокомиссии  Жан-Клод Юнкер, прощаясь с  журналистами, сказал: «Благодарю вас, желаю хорошего дня. А мне предстоит встреча с  президентом Азербайджана, следовательно, для  меня приятная  часть дня  окончена». Официальный  Баку пока не  прокомментировал слова Путина, равно как  ни разу не  откликался на  слова Юнкера.

 

Цитата – по официальному  сайту  



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