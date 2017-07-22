Владимир Путин публично назвал президента Азербайджана «проблемой»

На состоявшейся 21 июля встрече с учащимися образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Владимир Путин упомянул о предстоящей в тот же день встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, назвав его «проблемой».

Как передает Арменпресс, в конце встречи на шутливую реплику ведущего телекомпании НТВ Е.Колыванова, что затягивание встречи с ребятами может стать проблемой, поскольку президент подготовил подарки только для 4 участников встречи, родившихся 21 июля, Путин сказал: «У меня проблема через час будет. Через час у меня встреча с президентом Азербайджана».

Ранее, 6 февраля 2017г. в Брюсселе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, прощаясь с журналистами, сказал: «Благодарю вас, желаю хорошего дня. А мне предстоит встреча с президентом Азербайджана, следовательно, для меня приятная часть дня окончена». Официальный Баку пока не прокомментировал слова Путина, равно как ни разу не откликался на слова Юнкера.

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