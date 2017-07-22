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Юношеская сборная по баскетболу отбыла в Андорру


Юношеская сборная Армении по баскетболу (до 16 лет) отбыла в  Андорру.

Как  передает Арменпресс, 23-30 июля команда  примет участие  в первенстве  Европы  дивизиона  С. Соперниками нашей  команды  будут сборные Уэльса, Молдовы, Мальты  и Гибралтара.

Первая игра  состоится 23 июля – со сборной  Гибралтара.  

 



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