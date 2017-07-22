Юношеская сборная по баскетболу отбыла в Андорру

Юношеская сборная Армении по баскетболу (до 16 лет) отбыла в Андорру.

Как передает Арменпресс, 23-30 июля команда примет участие в первенстве Европы дивизиона С. Соперниками нашей команды будут сборные Уэльса, Молдовы, Мальты и Гибралтара.

Первая игра состоится 23 июля – со сборной Гибралтара.