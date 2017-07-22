Юношеская сборная по баскетболу отбыла в Андорру
Юношеская сборная Армении по баскетболу (до 16 лет) отбыла в Андорру.
Как передает Арменпресс, 23-30 июля команда примет участие в первенстве Европы дивизиона С. Соперниками нашей команды будут сборные Уэльса, Молдовы, Мальты и Гибралтара.
Первая игра состоится 23 июля – со сборной Гибралтара.
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