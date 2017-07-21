Председатель НС А.Баблоян принял представителя UNICEF

21 июля Председатель НС А.Баблоян принял представителя Детского фонда ООН (UNICEF ) Таню Радочу. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостью в НС, спикер парламента отметил, что проблема защиты прав женщин и детей всегда в центре его внимания. А.Баблоян заверил, что реализуемые совместно с ООН мероприятия и программы, касающиеся, в частности, проблем детей, будут непрерывными, способствуя полноценной защите прав ребенка.

Таня Радоча подчеркнула важность процесса реформ в Армении по защите прав детей в семейной среде и в получении качественного образования.

На встрече затронуты проблемы детей с врожденными пороками, вопросы усыновления и опеки, существующие пробелы в защите прав уязвимых и оставшихся без внимания детей.

А.Баблоян и Т.Радоча выразили готовность сделать все возможное для разрешения проблем защиты прав детей. Достигнута договоренность об организации широких обсуждений по спорным вопросам сферы.