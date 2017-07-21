Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль

Председатель НС А.Баблоян принял представителя UNICEF


21 июля Председатель НС А.Баблоян принял представителя Детского фонда ООН (UNICEF ) Таню Радочу. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостью в НС, спикер парламента отметил, что проблема защиты прав женщин и детей всегда в центре его внимания. А.Баблоян   заверил, что реализуемые совместно с ООН мероприятия и программы, касающиеся, в частности, проблем детей, будут непрерывными, способствуя полноценной защите прав ребенка.  

Таня Радоча подчеркнула важность процесса реформ в Армении по защите прав детей в семейной среде и в получении качественного образования.

На встрече затронуты проблемы детей с врожденными пороками, вопросы усыновления и опеки, существующие пробелы в защите прав уязвимых и оставшихся без внимания детей.

А.Баблоян и Т.Радоча выразили готовность сделать все возможное для разрешения проблем защиты прав детей. Достигнута договоренность об организации широких обсуждений по спорным вопросам сферы. 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации