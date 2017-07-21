США уведомили турфирмы о запрете поездок в КНДР

Туристическая компания Young Pioneer Tours сообщила о введении властями США запрета на поездки в КНДР, заявление опубликовано на сайте компании.

"Нас уведомили, что правительство США больше не будет разрешать своим гражданам осуществлять поездки в КНДР (Северную Корею). Ожидается, что запрет вступит в силу не позднее, чем через 30 дней, после 27 июля. Спустя 30 дней паспорт любого гражданина США, отправляющегося в Северную Корею, будет аннулирован", — говорится в заявлении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства Рейтер, еще одна туристическая компания Koryo Tours, организующая поездки в КНДР, также уведомила о новом запрете США.

О сроке действия запрета не сообщается.