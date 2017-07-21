В Египте неизвестные обстреляли полицейскую автоколонну

Один полицейский погиб и еще трое получили ранения при нападении неизвестных на полицейскую автомашину в районе оазиса эль-Фаюм к югу от Каира, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на заявление МВД Египта.

Сообщается, что неизвестные обстреляли полицейскую автоколонну из придорожного лесного массива. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».