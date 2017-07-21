СМИ: один из лидеров малайзийских боевиков ИГ уничтожен в Сирии

Малайзийский боевик, который должен был возглавить "бригаду" исламистов из Юго-Восточной Азии в составе группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ), был уничтожен в Сирии в результате удара авиации. Об этом в пятницу пишет газета Straits Times, приводя данные спецслужб.

По поступающей информации, 25-летний Мухаммад Фудхаил Омар скончался от полученных ранений в июне в окрестностях города Ракка. Спецслужбы предполагали, что он станет одним из полевых командиров ИГ и будет координировать действия боевиков из Юго-Восточной Азии вместо ликвидированного в апреле также в Сирии Мухаммада Ванди, который считался наиболее разыскиваемым террористом в Малайзии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации спецслужб, с 2013 года в Ираке и Сирии были уничтожены 34 боевика из Малайзии, на сегодняшний день там находятся как минимум еще 53 гражданина этой страны.



