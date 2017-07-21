Верховный суд Венесуэлы назвал недействительным назначение новых его членов парламентом

Процесс назначения новых членов Верховного суда (ВС) парламентом является недействительным. Об этом высшая судебная инстанция республики заявила в четверг.

Ранее оппозиция, контролирующая Национальную ассамблею, сообщила, что собирается в пятницу назначить новых членов ВС. С действующим составом орган стал одним из главных союзников президента Николаса Мадуро в борьбе с политическими оппонентами. Высшая судебная инстанция неоднократно признавала недействительными решения депутатов, в том числе резолюцию об "оставлении поста" главой государства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Оппозиция планирует назначить 13 новых членов ВС и 20 заместителей. Свое решение они мотивируют тем, что действующий состав ВС был выбран в декабре 2015 года незаконным путем. Это произошло за несколько дней до того, как большинство мест в парламенте перешло от сторонников Мадуро к его политическим оппонентам, победившим на выборах.

С начала апреля в Венесуэле идут самые крупные за последние годы акции протеста, организуемые оппозицией. Поводом для них послужили решения ВС, расширяющие полномочия Мадуро и ограничивающие функции парламента, контролируемого оппозицией. За это время погибли уже 90 человек, пострадали около 1,5 тысячи, несколько тысяч оказались под стражей.



