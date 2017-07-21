Сумку Армстронга с лунной пылью продали на аукционе за 1,8 млн долларов

Сумку Нила Армстронга, в которую астронавт положил образцы лунного грунта, была продана за 1,8 миллиона долларов на аукционе Sotheby"s в 48-ю годовщину первой высадке человека на спутнике Земли. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



В 1969 году мешок находился на борту корабля "Аполлон 11", однако артефактом стал не сразу. Большой ценности вещице не придали, и продали на правительственном онлайн-аукционе. Внутри же, как оказалось, сохранились образцы лунной поверхности — мелкие камни и пыль. В НАСА тогда стали бороться за экспонат. Его последним обладателем была жительница Чикаго, купившая сумку за 995 долларов в 2015 году. В декабре прошлого года федеральный суд не усмотрел нарушений при покупке.

На этот раз на сумку с лунной пылью поставили другой ценник. Аукционный дом оценил лот минимум в 2 миллиона долларов, однако продал в итоге за чуть меньшую сумму.



