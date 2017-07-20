Терминал берлинского аэропорта эвакуировали из-за подозрительного предмета

Эвакуация была проведена в четверг в терминале D аэропорта Шёнефельд в Берлине из-за обнаружения там подозрительного предмета. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об это сообщается в Twitter местной полиции.

"Люди были эвакуированы из терминала D аэропорта Шёнефельд, на месте происшествия работает спецназ", - говорится в сообщении.

После проверки полиция сообщила в Twitter, что предмет не представляет опасности.

"Спецназ осмотрел предмет и пришел к выводу, что он не представляет опасность", - говорится в сообщении.