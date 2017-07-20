Спикер НС Республики Арцах обсудил с армянской молодежью США связи Арцах- Диаспора

Председатель Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Ашот Гулян 20-го июля принял членов молодежного крыла Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Западной Америки, прибывших из Соединенных Штатов в рамках программы «С нашими солдатами».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, приветствуя представителей молодежи, руководитель парламента высоко оценил их инициативу по посещению Арцаха и реализации разных совместных программ вместе с солдатами, стоящими на обороне границ.

Ашот Гулян подчеркнул, что будущее армянства сегодня предопределяется на границе Арцаха. По словам руководителя НС, важно, чтобы армянство осознавало, что стоящий на границе солдат защищает национальное достоинство не только Арцаха, но и Армении и всей Диаспоры.

Затем председатель Национального собрания обсудил с молодежью США вопросы, касающиеся укрепления и повышения эффективности отношений Арцах-Диаспора, внутриполитических и региональных развитий в Арцахе.