Ключом к укреплению влияния РФ на Южном Кавказе политолог считает Армению

С геополитической точки зрения укрепление влияния РФ на Южном Кавказе является для нее крайне важным. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал российский политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян.

По его словам, ключом к укреплению влияния РФ на Южном Кавказе является Армения.

«Часть политологов думает, что это Грузия, другая часть – что это Азербайджан, по моему мнению, ключом к укреплению влияния РФ на Южном Кавказе является Армения»,- сказал российский политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян.

По его словам, двойственная позиция РФ в вопросе урегулирования карабахского конфликта не так уж надежна – с точки зрения сохранения влияния РФ на Южном Кавказе.

«Нынешняя цель РФ – сохранить свое влияние в Азербайджане и не испортить отношения с Арменией. Думаю, это не так уж надежная позиция – с точки зрения сохранения влияния РФ на Южном Кавказе. Тем не менн, на данный момент транспортные, экономические и прочие связи Баку с Ираном и Турцией находятся в сфере среднесрочных интересов РФ»,- сказал российский политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян.

По его словам, Азербайджан находится сейчас в достаточной изоляции: в европейской, американской прессе Азербайджан характеризуется как страна с диктаторским режимом, где не защищены права и свободы и где зачастую пренебрегают мнением международных структур.