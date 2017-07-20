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Ключом к укреплению влияния РФ на Южном Кавказе политолог считает Армению


С геополитической точки зрения укрепление влияния РФ на Южном Кавказе является для нее крайне важным. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал  российский политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян.

По его словам,  ключом к укреплению влияния РФ на Южном Кавказе является Армения.

«Часть политологов думает, что это Грузия, другая часть – что это Азербайджан, по моему мнению, ключом к укреплению влияния РФ на Южном Кавказе является Армения»,- сказал  российский политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян.

По его словам,  двойственная позиция РФ в вопросе урегулирования карабахского конфликта не так уж надежна – с точки зрения сохранения влияния РФ на Южном Кавказе.

«Нынешняя цель РФ – сохранить свое влияние в Азербайджане и не испортить отношения с Арменией. Думаю, это не так уж надежная позиция – с точки зрения сохранения влияния РФ на Южном Кавказе. Тем не менн, на данный момент транспортные, экономические и прочие связи Баку с Ираном и Турцией находятся в сфере среднесрочных интересов РФ»,- сказал  российский политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян.

По его словам,   Азербайджан находится сейчас в достаточной изоляции: в европейской, американской прессе Азербайджан характеризуется как страна с диктаторским режимом, где не защищены права и свободы и где зачастую пренебрегают мнением международных структур. 



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