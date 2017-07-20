Первая триеннале – международная выставка современного искусства – «Стандарт 2017» стартовала в Армении 20-го июля. Как передает «Арменпресс», Триеннале «Стандарт» объединит работы искусствоведов в различных отраслях как из Армении, так и из-за рубежа.

Как сообщил журналистам председатель Армянского совета искусств Вардан Карапетян, выставка будет проходить в городах Ереване и Гюмри, а также на озере Севан.Выставочные залы столицы откроются для жителей столицы сегодня в 16:00, а жители Гюмри смогут посетить выставку, начиная с 22 июля. Триеннале продлится до конца года и пройдет в два этапа.Первый этап ознаменуется открытием выставки бразильского фотографа-модерниста армянского происхождения Гаспара Гаспаряна в выставочном зале Всеобщего армянского благотворительного союза (AGBU). Армянская общественность сможет впервые ознакомиться с работами фотографа-модерниста, чей вклад в развитие фотографического искусства Бразилии 40-60-х годов прошлого столетия неоценим. Его работы являются частью постоянных выставок в музеях Нью-Йорка, Лондона и Сан-Паулу.Одновременно в культурном центре "Ай-Арт" стартует выставки-инсталляции Ильи и Эмилии Кабаковых "20 способов получить яблоко, слушая музыку Моцарта" и "Концерт для мухи". Организаторы пообещали сюрприз для посетителей выставки около 18:30 в четверг.В Гюмри групповые выставки откроются в Галерее сестер Ерануи и Мариам Асламазян, Музее Сергея Меркурова и Музее народной архитектуры и городского быта.Второй этап стартует в сентябре этого года – в Музее железной дороги Армении в Ереване, а также в Севанском доме отдыха Союза писателей.Своим названием триеннале обязана первому армянскому авангардному журналу STANDARD, издаваемому в 1924 году в Москве поэтом Егише Чаренцом и архитекторами Каро Алабяном и Микаелом Мазманяном. Триеннале "Стандарт 2017" пройдет под девизом "Гора Аналог" в честь незавершенного романа французского писателя-сюрреалиста Рене Домаля.Триеннале пройдет при поддержке Министерства культуры Армении, посольства Швейцарии в Армении, ОО "Искусство ради мира", фондов "Искусство-Армения" и "Интеллектуальный ренессанс".