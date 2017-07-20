Зампредседателя НС Республики Арцах принял группу молодежи из армянской Диаспоры

В большом зале заседаний Национального Собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) заместитель председателя парламента Ваграм Балаян 20-го июля принял членов Армянского общенационального образовательного и культурного союза и Юношеского союза Нор-Джуги.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, приветствуя гостей, Ваграм Балаян представил историю Арцаха, коснулся деятельности, структуры Национального собрания, текущего состояния экономики, вопросов армейского строительства и сферы культуры.

Коснувшись роли молодежи в деле развития страны, зампредседателя парламента отметил важность их потенциала и призвал не оставаться безучастными к процессам, происходящим на родине.

"Думаю, существует необходимость совместного решения вопросов. В таком случае всё то, что сегодня у нас есть, удвоится, утроится, и таким образом мы сможем создать единую Армению нашей мечты", – отметил Ваграм Балаян.

В ходе встречи представители Диаспоры задали заместителю председателя НС вопросы, касающиеся Степанакертского аэропорта, конституционных реформ в республике, армейского строительства, перспектив образовательной системы Арцаха и переговорного процесса.

Подводя итоги встречи, Ваграм Балаян предложил молодежи чаще посещать Арцах, приглашать сюда гостей, способствуя тем самым более тесному знакомству с родиной и репатриации.