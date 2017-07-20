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Бако Саакян принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Чартар.


20 июля в спортивно-культурном дворце Чартара Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Чартар. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Глава государства подчеркнул важность организации подобных мероприятий, с удовлетворением отметив, что они уже стали доброй традицией.

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