20 июля в спортивно-культурном дворце Чартара Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города Чартар. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Глава государства подчеркнул важность организации подобных мероприятий, с удовлетворением отметив, что они уже стали доброй традицией.