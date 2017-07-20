В Кишиневе проходят митинги за и против смешанной избирательной системы

Сторонники и противники изменения избирательной системы в Молдавии проводят в четверг митинги у здания парламента, который утвердил переход на смешанную систему выборов, передает корреспондент РИА Новости.

Поддерживающие реформу манифестанты разместились у входа в здание. У них в руках плакаты с надписями: "Требуем смешанную систему выборов", "Молдавии нужна смешанная избирательная система", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

За плотным полицейским кордоном здание парламента пикетируют оппозиционные внепарламентские партии.

Как сообщили РИА Новости источники в полиции, пока обе демонстрации проходят мирно.

Ранее в четверг парламент республики утвердил большинством голосов переход к смешанной системе голосования.