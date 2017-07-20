Мэр Еревана Тарон Маргарян встретился с президентом Республики Арцах Бако Саакяном

Мэр Еревана Тарон Маргарян в рамках официального визит в Арцах встретился с президентом Республики Арцах Бако Саакяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Пользуясь случаем, президент Арцаха поздравил Тарона Маргаряна по случаю переизбрания на пост мэра Еревана и выразив удовлетворение результатами сотрудничества между Ереваном и Степанакертом подчеркнул, что мэрия Еревана имеет свою особую и важную роль в жизни Арцаха, и армяне Арцаха ценят это. Придав важность тесному сотрудничеству административных районов Еревана с регионами Арцаха, Бако Саакян выразил надежду, что оно достигнет уровня взаимодействия Еревана и Степанакерта.

«Программы, направленные на укрепление отношений с Арцахом находятся в центре Вашего постоянного внимания, что действительно достойно оценки, господин мэр. Очевидно тесное сотрудничество между Ереваном и Степанакертом, в рамках которого реализовываются многочисленные программы. Я надеюсь, что с той же активностью будут сотрудничать административные районы Еревана и регионы Арцаха. Будьте уверены, что в Арцахе высоко ценят тесное взаимодействие с Ереваном и уверен, что Вы и Ваша команда и впредь будете вносить свой вклад в развитие и процветание Арцаха»,-отметил Бако Саакян.

Выразив благодарность за теплый прием и поздравления, мэр Еревана Тарон Маргарян в свою очередь поздравил Бако Саакяна в связи с избранием большинством голосов в парламенте Арцаха на высокий пост руководителя страны и пожелал ему крепкого здоровья и успехов на благо Арцаха и арцахцев.

Мэр Еревана в общих чертах представил также ход программ, реализуемых в разных сферах городского хозяйства в рамках подписанного между Ереваном и Степанакертом соглашения. Он также заверил, что по всем направлениям работы будут продолжены.

«Господин президент, будьте уверены, что мы придаем особую важность укреплению связей и расширению сотрудничества с Арцахом, и, как Вы уже отметили, эти отношения развиваются довольно эффективно. Заверяю Вас, что все наши программы будут иметь продолжительных характер, более того, в центре нашего особого внимания будут находиться крупные проекты и масштабные инициативы, реализация которых будет способствовать динамичному развитию Арцаха»,-подчеркнул Тарон Маргарян и заверил, что ответственные лица с той же преданностью будут делать все возможное для развития, прогресса и процветания двух армянских республик.