МИД Швеции выразил озабоченность в связи с арестом шестерых правозащитников в Турции. Один из арестованных правозащитников – Али Гарави, является гражданином Швеции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Sputnik.

«Генеральное консульство в Стамбуле, посольство Швеции в Анкаре и МИД Швеции занимаются этим вопросом»,- заявила пресс-секретарь МИД Швеции Джессика Гарпвал. По ее словам, Швеция выразила желание встретиться со своим гражданином, арестованным в Турции.

Шведским адвокатам не разрешили участвовать в судебном заседании по этому делу.

Супруга Али Гарави, Ларесса Дикей заявила, что решение об аресте ее мужа и пятерых правозащитников было принято по политическим мотивам.

Шестерых из 10 задержанных 5-го июля в Стамбуле правозащитников - Идила Эсера, Озлема Далкырана, Вели Аджуна, Гюнала Куршуна, Али Гарави и Петера Стейднера арестовали, четверых выпустили на свободу. Решение властей Турции об аресте 6 правозащитников является оскорблением в адрес правосудия. Об этом сообщается в заявлении, распространенном международной правозащитной организацией Amnesty International, чьи сотрудники оказались в числе арестованных.

«У турецких прокуроров было 12 дней для констатации очевидных фактов: эти активисты невиновны. Решение об их аресте является лишним доказательством тому, что истина и справедливость в Турции отчуждены»,- сказано в заявлении.

Как сказал генсек Amnesty International Салил Шетин, это решение не является законным, правозащитников преследуют по политическим мотивам. Подобные вещи представляют угрозу для будущего Турции.

«Сегодня мы поняли, что борьба за права человека стала в Турции преступлением. Для Турции и международного сообщества настал момент истины. Мировые лидеры должны прекратить умалчивание и они должны прекратить делать вид, будто ничего не произошло»,- сказал генсек Amnesty International Салил Шетин, призвав оказать на Турцию давление, чтобы они прекратили свои преследования и отпустили на свободу правозащитников.

17-го июля задержанные давали показания в Палате правосудия в Стамбуле, после чего и было ринято решение о том, что шестерых из 10 задержанных 5-го июля в Стамбуле правозащитников арестуют, а четверых выпустят на свободу.

Среди арестованных правозащитников - 2 сотрудников Amnesty International: Идил Эсер и Вели Аджун.

Правозащитников обвиняют в участии в «террористической организации».

5-го июля правоохранительные органы Турции арестовали в Стамбуле группу правозащитников и активистов. Правозащитники в одной из гостиниц участвовали в программе, посвященной защите прав человека, когда полицейские напали и арестовали более 10 человек.

По поводу случившегося, с заявлением выступила международная организация AmnestyInternational, которая выразила глубокую озабоченность по поводу необоснованного ареста активистов. Главный секретарь организации Салил Шетин призвал немедленно освободить арестованных.

11-го июля продлили срок задержания правозащитников еще на неделю.

США выразили глубокую озабоченность по поводу новых задержаний правозащитников из Amnesty International и других организаций, которые состоялись 5-го июля в Турции. Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

«После арестов и задержаний правозащитников, журналистов, академиков и активистов мы снова подчеркиваем важность уважения прав человека, что закреплено в Конституции Турции и проистекает из международных обязательств Турции. Как мы уже отмечали неоднократно, ограничения свободы слова разрушают общественные основы демократии. В трудные времена голосов должно быть не меньше, а больше»,- сказала пресс-секретарь Госдепа США Хитер Нойерт.

Канцлер Германии Ангела Меркель также осудила арест активистов, в том числе, немецкого правозащитника Петера Стейднера, в Турции, призвав немедленно освободить его. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство Германии сделает все, чтобы освободить правозащитника Петера Стейднера. «Все это вызывает крайнюю озабоченность»,- сказала Меркель, назвав «исключительно противоправным» решение об аресте немецкого правозащитника.