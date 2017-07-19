Алексей Шор: Открытие фестиваля

Современный композитор Алексей Шор и его произведения - главные открытия Международного фестиваля и конкурса «Армения». В концертном сезоне 2017/2018 гг. Шор является композитором-резидентом Мальтийского международного фестиваля и конкурса пианистов, а также 11 конкурсов (в том числе «Армения»). Армянская аудитория и знатоки классической музыки, которые прибыли в Армению, 10 дней наслаждались лучшими композициями Алексея Шора в разных концертных залах как в рамках фестиваля, так и в рамках конкурса.

Как передает «Арменпресс» , благодаря Государственному молодежному оркестру Армении армянская аудитория впервые познакомилась с мальтийским композитором еще задолго до начала Фестиваля «Армения». Во главе с художественным руководителем и главным дирижером Сергеем Смбатяном, коллектив успел представить увертюру «Вердиана» из балета «Хрустальный дворец», а также другие произведения Шора. Увертюра была мировой премьерой, в то же время весь балет быдет впервые представлен зрителю 21 июля на Мальте. Шор удивляет аудиторию и критиков своей приверженностью к гармонии, романтической эмоциональности и отличному вкусу. Его стиль прост, но для того, чтобы исполнять его произведения, нужна сильная индивидуальность и безграничное посвящение его музыке. Композиции Шора звучат по всему миру и исполняются такими оркестрами, как Мальтийский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга, Viva Musica, Национальный оркестр Страны Луары, Бухарестский филармонический оркестр, Slovak Sinfonietta и д.р. Его произведения исполняют всемирно известные солисты. В рамках 1-го Международного фестиваля и конкурсов «Армения», который был организован Государственным молодежным оркестром Армении и Европейским фондом поддержки культуры, произведения Шора представили как армянские коллективы (Филармонический, Молодежный, Камерный оркестры, Фортепианное трио Арама Хачатуряна, дуэт Абгара Мурадяна), так и многие всемирно известные артисты (скрипачи Максим Венгеров, Роман Ким, Федор Рудин, виолончелист Нарек Ахназарян, пианистка Наре Аргаманян). Роман Ким и Национальный филармонический оркестр Армении во главе с дирижером Эдуардом Топчаном представили пьесу Шора для скрипки и оркестра под названием «Полет сокола». Это был безукоризненный старт Фестивалю. Нарек Ахназарян исполнил произведение композитора для виолончели с оркестром и был очень тепло принят публикой. «Мы собираемся представить интересную программу. Исполним три пьесы для виолончели и оркестра Алексея Шора. Это армянская премьера произведения!», - отметил знаменитый виолончелист перед своим концертом. Цикл «Четыре сезона Манхэттена» Алексея Шора для скрипки и струнных были исполнены скрипачем Федор Рудиным и Национальным камерным оркестром Армении. Наре Аргаманян в сопровождении Национального филармонического оркестра Армении представила мировую премьеру Концерта для фортепиано и оркестра под названием «Путевая записная книжка» резидента-композитора. Выступление вызвало длительные овации, после чего последовали многочисленные бисы! «Я уже исполняла композиции Алексея Шора в Казахстане, Германии, Мальте. Алексей Шор - замечательный современный композитор, стиль которого, скорее, похож на Рахманинова, Шопена. Было очень приятно представить мировую премьеру произведения Алексея Шора. Надеюсь, что у меня будет возможность представить в Армении больше произведений Шора», - отметила Наре Аргаманян. Апогеем фестиваля стал концерт Максима Венгерова. Всемирно известный скрипач и Государственный молодежный оркестр Армении во главе с дирижером Сергеем Смбатяном представили прекрасную композицию «Одинокий парус» для скрипки с оркестром Алексея Шора. Ссылаясь на произведение Алексея Шора, Венгеров отметил: «Удивительная музыка, очень мелодичная. Думаю, зрителям это понравится! ». Новые таланты - пианисты, участвующие в фортепианном конкурсе «Армения», также исполняли композиции Шора. Они представили «Детские воспоминания» композитора в своих интерпритациях. Публика тепло принимала произведения Алексея Шора на протяжение всех дней. Это настоящий успех! Композитор признался- он гордится тем, что такие известные музыканты исполняют его произведения!