Предстоящие новости:19.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 19-го июля, состоится пресс-конференция председателя Госкомитета по туризму Зармине Зейтунцян, первого заместителя Госкомитета по туризму Мехака Апресяна и и.о. исполнительного директора Фонда развития туризма Армении Ара Хзмаляна.

Сегодня, 19-го июля, в магазине «Ноев Ковчег» состоится презентация ноутбука армянского производства компании «Ти-Эс-Ди» - «EcoPad».

Сегодня, 19-го июля, состоится конференция на тему «Совмещение усилия для стратегических целей, активации региональных и местных факторов». Будут присутствовать премьер-министр Армении Карен карапетян, руководитель делегации ЕС в Армении посол Петр Свитальский.

Сегодня, 19-го июля, состоится пресс-конференция председателя Комитета по защите свободы слова Ашота Меликяна.

В центре «Медиа» состоится показ фильма «Мечтатели», снятого кинообъединением «Ереван» в 1969 году. Фильм рассказывает о рок-группе «Мечтатели», и на показе будут присутствовать члены этой рок группы – директор дома-музея Параджанова Завен Саргсян и компрозитор и дирижер Ерванд Ерзнкян.

В Центре народного творчества имени Шарамбеяна состоится выставка экспонатов, хранящихся в архивах агентства «Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней».

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.