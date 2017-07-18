В деле против Турции, рассматриваемом в ЕСПЧ, Германия выступит в качестве третьей стороны

Правительство Германии поддержит иск адвоката арестованного в Турции журналиста Дениза Юджеля – корреспондента немецкого издания Die Welt, поданный им в ЕСПЧ. Об этом сказано в заявлении Министерства юстиции Германии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

В деле против Турции по иску адвоката арестованного в Турции журналиста Дениза Юджеля, рассматриваемом в ЕСПЧ, Германия выступит в качестве третьей стороны.

«Дениза Юджеля арестовали около 155 дней тому назад, однако пока против него не выдвинуто официального обвинения. С учетом того, что подобный образ действий противоречит принципам правового государства, Германия поддержит иск адвоката арестованного в Турции журналиста Дениза Юджеля – корреспондента немецкого издания Die Welt, поданный им в ЕСПЧ. Неприемлемо то, что у Дениза Юджеля нет возможности воспользоваться своими правами подозреваемого»,- сказал руководитель администрации премьер-министра Германии Питер Альтмайер.

Дениз Юджель обвиняется в причастности к террористической организации и злоупотреблении в использовании информации. Речь, предположительно, идет об электронных сообщениях, похищенных из взломанного почтового ящика министра энергетики Турции Берата Албайрака, который является зятем президента Турции Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал журналиста “террористом” и “немецким шпионом”.

Турция воспрепятствовала задержанному корреспонденту Die Welt Денизу Юджелю в получении консульской помощи от Германии. Посольство Германии обратилось к турецким властям по вопросу предоставления Денизу Юджелю консульской помощи, поскольку он является гражданином как Турции, так и Германии. Однако турецкая сторона отказала, учитывая лишь турецкое гражданство журналиста.

После первого отказа посольство Германии обратилось к турецким властям во второй раз, полагаясь в этот раз на положительный ответ. Турецкие власти обещали разрешить встречу с Юджелем, однако до сих пор не выполнили обещания.

В связи с арестом корреспондента немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля посла Турции в Германии Али Кемаля Айдина вызвали в МИД Германии.

В МИД Германии послу Турции в Германии Али Кемалю Айдину сообщили, что арест Дениза Юджеля неприемлем и несоразмерен, и этот шаг еще более осложняет непростые немецко-турецкие отношения.

Дениза Юджеля обвиняют в соучастии в террористической организации, в неверной интерпретации данных, пропаганде терроризма. Причина – его комментарии по поводу взлома электронной почты министра энергетики Турции Берата Албайрака.