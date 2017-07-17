Председатель Государственной Думы встретился с Председателем Национального Собрания Республики Армения

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретился с Председателем Национального Собрания Республики Армения Ара Баблояном, впервые посетившим Россию с официальным визитом.

Как сообщает Арменпресс, В.Володин поздравил А.Баблояна с избранием Председателем Национального Собрания Армении по итогам парламентских выборов в апреле 2017 года.

Это были первые выборы после конституционной реформы 2015 года, в результате которой армянский парламент обрел новый статус и полномочия.

«Армения для нас стратегический, надежный партнер», - сказал В.Володин, обращаясь к армянскому коллеге. Он выразил надежду, что отношения между парламентами двух стран будут и впредь укрепляться.

А.Баблоян, со своей стороны, также высказался за развитие связей, отметив, что в 2017 году отмечается 25-летие дипломатических отношений и 20-летие российско-армянского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, высказались за усиление взаимодействия по линии профильных комитетов.

А.Баблоян отметил слаженную работу российской и армянской делегаций на прошедших сессиях ПА ОБСЕ и ПАЧЭС. Он также сообщил, что в октябре возглавит армянскую делегацию на сессии ПА ОДКБ в Санкт-Петербурге, и подтвердил готовность Еревана принять в 2020 году участников очередного совещания спикеров парламентов Евразии.

В ходе встречи В.Володин и А.Баблоян договорились о новом формате взаимодействия Национального Собрания и Госдумы - совместных парламентских слушаниях, в ходе которых будут обсуждаться актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Предложения по повестке таких слушаний определит Межпарламентская комиссия.

С российской стороны во встрече приняли участие Первый заместитель Председателя Госдумы Иван Мельников, председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, член Комитета по бюджету и налогам Игорь Шубин, заместитель председателя Комитета по культуре Олег Лавров, член Комитета по охране здоровья Николай Осадчий, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак.