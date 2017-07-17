Министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян поручил разработать проекты по развитию автовокзалов

Министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян посетил автовокзалы в Абовяне и Раздане.Министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян поручил разработать проекты по улучшению транспортной системы Абовяна и Раздана.



Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, большая площадь зоны ожидания автовокзала в городе Абовяне не используется на полную мощность, а само здание, хоть и построено в советский период, хорошо сохранилось.



В сообщении говориться, что автовокзал, в основном, служит парком для отъезжающих в Ереван и возвращающихся из столицы автобусов. Основная часть пассажиров же ожидает автобусы на внутригородских остановках, потому что автовокзал находиться далеко от жилых зон.



Министр предложил выработать проект по развитию автовокзала для целевого использования существующих помещений и поручил принять меры по централизации всех маршрутов вокруг автовокзала.



Относительно автовокзала в Раздане, в сообщении указывается на то, что здание не служит своим целям: одна часть сдана в аренду, а другая требует восстановительных работ.



Ранее транспортная сеть была организована таким образом, что маршруты городского транспорта проходили рядом с вокзалом, сейчас же межобластной и внутриобластной транспорт останавливается в более населенных зонах.



В данном случае министр поручил рассмотреть возможности автовокзала для последующей деятельности.

Министр транспорта, связи и информационных технологий Ваан Мартиросян посетил также Цахкадзор, где об судил с мэром города Артуром Арутюняном ряд вопросов транспортной инфраструктуры.