Говорящие лишь о моральном и психологическом значении комплексов «Искандер» не представляют, какой разрушительной силой обладает это оружие: Президент Армении Серж Саргсян

Говорящие лишь о моральном и психологическом значении комплексов «Искандер» не представляют, какой разрушительной силой обладает это оружие. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армении Серж Саргсян сказал в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения».

«Если кто-то считает, что комплексы „Искандер” имеют лишь моральное или психологическое значение, он даже не понимает, что собой представляют эти комплексы. Как только узнает, поймет, какой разрушительной силой обладает это оружие», – заявил президент Армении Серж Саргсян.

В ответ на вопрос, при каких факторах и в каком случае Армения может применить комплексы «Искандер», президент отметил: «В случае необходимости. Не забывайте, что наше интервью смотрят не только в Армении. Вы вынуждаете меня ответить на вопрос, ответ на который достигается затратой огромных ресурсов спецслужб. Если кто-то считает, что комплексы „Искандер” имеют лишь моральное или психологическое значение, он даже не понимает, что собой представляют эти комплексы. Как только узнает, поймет, какой разрушительной силой обладает это оружие»,- сказал он.

Президент Армении Серж Саргсян прокомментировал также свой визит на боевые позиции. Он сказал, что мы имеем блестящих офицеров, солдат, которые знают свое дело.

«Может ли кто-то сказать, что наши ВС не развиваются? Можно ли утверждать, что наши офицеры сегодня не превосходят своей грамотностью тех, кто служили 20 лет назад? Я только вернулся с боевых позиций, мы имеем блестящих офицеров, солдат, которые знают свое дело»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Говоря о концепции нация-армия, президент Армении Серж Саргсян сказал: «Мы малочисленны, и, если мы хотим безопасности НКР и Армении, то любой армянин – независимо от пола, в случае необходимости должен стать солдатом армии. Когда наступает момент, нация становится армией. В мирное время армия принимает участие в развитии страны. Очень простая логика. Мы хотим достичь в этой отрасли максимума. Хотим, чтобы не спекулировали мелочами и не бросали тень на наши вооруженные силы. Мы не хотим, чтобы когда рядом с тысячами добросовестных, преданных родине офицеров, оказывается «шарлатан», этого «шарлатана» представляли как воплощение образа армии».