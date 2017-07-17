Говорящие лишь о моральном и психологическом значении комплексов «Искандер» не представляют, какой разрушительной силой обладает это оружие: Президент Армении Серж Саргсян
Говорящие лишь о моральном и психологическом значении комплексов «Искандер» не представляют, какой разрушительной силой обладает это оружие. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армении Серж Саргсян сказал в интервью программе «Р-Эволюция» телекомпании «Армения».
«Если кто-то считает, что комплексы „Искандер” имеют лишь моральное или психологическое значение, он даже не понимает, что собой представляют эти комплексы. Как только узнает, поймет, какой разрушительной силой обладает это оружие», – заявил президент Армении Серж Саргсян.
В ответ на вопрос, при каких факторах и в каком случае Армения может применить комплексы «Искандер», президент отметил: «В случае необходимости. Не забывайте, что наше интервью смотрят не только в Армении. Вы вынуждаете меня ответить на вопрос, ответ на который достигается затратой огромных ресурсов спецслужб. Если кто-то считает, что комплексы „Искандер” имеют лишь моральное или психологическое значение, он даже не понимает, что собой представляют эти комплексы. Как только узнает, поймет, какой разрушительной силой обладает это оружие»,- сказал он.