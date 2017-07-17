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80 млн заключенных живут мечтой о побеге из этой психушки


Известный турецкий писатель армянского происхождения  Севан Нишанян после побега из тюрьмы сделал вторую запись на своей странице в «Twitter». «Я стал посредником чувств жителей Турции. 80 млн заключенных  живут мечтой о побеге из этой психушки», - отметил Нишанян.

Как передает «Арменпресс», проживающий в Стамбуле лингвист Севан Нишанян, который находился в тюрьме с 2014 года и осужден на 17 лет, официально объявлен в розыск по поводу своего побега: есть решение о его аресте.

Проживающий в Стамбуле лингвист Севан Нишанян, который находился в тюрьме с 2014 года и осужден на 17 лет, 14 июля сбежал из тюрьмы. 

Утром 14 июля Нишанян с разрешения вышел из тюрьмы Фочи открытого режима и вечером не вернулся туда.

Он написал в Twitter  и  Facebook, что птичка улетела, чего желает и остальным 80 миллионам.

В  беседе с турецкими СМИ он не сказал, как  ему удалось сбежать из тюрьмы: «Пока рано говорить, как  это было сделано. Когда   настанет время, я  расскажу об этом во всех деталях».

На вопрос, почему  он решил так  поступить, Нишанян, сидевший  за решеткой  с 2014г., ответил: «Я подумал, что 3,5 лет вполне  хватит, пора вздохнуть свободно. Вот и все. Решил воспользоваться недостатками и выйти с подконтрольной государству территории». 

 «Был в  тюрьме, а  теперь нет. Возвращаться и не  думаю», - сказал Нишанян. На вопрос, в Турции ли он сейчас или за ее  пределами, Нишанян сказал: «Даже не  знаю, где я. Дай бог и другим жертвам насилия».

Севан Нишанян заявил, что на самом деле в  этой  стране очень легко организовать побег – всего лишь нужно иметь достаточно денег. 

«Это очень легко организовать. Если дать денег в органах безопасности, спокойно можно сбежать», - сказал Нишанян. 

 

Он отказался сообщить, где  находится – в  Турции или за ее пределами, и что ждать 48 часов  нет необходимости. «С этой  минуты  меня  можно считать находящимся в  бегах», - сказал он.

Севан Нишанян был арестован за то, что в собственном саду  в измирском селе Сириндже начал «незаконное» строительство. Турецкие  СМИ ранее объявляли, что арест Нишанян – это сфабрикованное властями дело, потому  что он не  раз выступал с публичной  критикой турецкого правительства. С призывом освободить Нишаняна  выступали многие, отмечая, что истинная  причина его ареста состоит лишь в  том, что он осмелился критиковать официальную историю Турции, издав книгу  «Неправильная  республика».

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