Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июль

Члены  жюри XIV МКФ «Золотой  абрикос» поощряют творческую свободу фестиваля


Кинематографисты, собравшиеся на XIV международный кинофестиваль «Золотой  абрикос» в Ереване, считают, что это кинособытие  было наполнено теплотой, любовью и гармонией. На итоговой  встрече  16 июля члены  жюри поделились своими впечатлениями.     

«Этот фестиваль стал для  меня  прекрасным опытом. Задаешься вопросом – а почему он был таким впечатляющим? Думаю, причина в  самом армянском народе и его истории. В жюри были люди совершенно разных взглядов, но мы  легко смогли соотнести наши взгляды  и прекрасно сработаться», - как  передает Арменпресс, сказал  Юджин Корр.

Председатель жюри игрового кино, оскароносный  режиссер Хью Хадсон признался, что ему  легко работалось со всеми: «Фильмы  оказались лучше, чем я ожидал. Мы  отдали предпочтение  фильму «Желанный  Дурган» - мощному, глубокому, загадочному. Должен признаться, я  ехал в  Ереван посмотреть молодое кино – и увидел», - сказал Хадсон. 

Мариам д’Або отметила, что ее мать родилась в  Грузии и она  с детства слышала об армянах, их истории. «Просто невероятная  у  вас душа. Я открыла для себя: несмотря  на  вашу тяжелую историю, вы сохранили свою неповторимость, свою идентичность. И это видно в  ваших документальных и короткометражных фильмах. Язык кино понятен  всем, и если вы сможете  развить это искусство, вам легче будет общаться  с  миром. В  Армении есть  прекрасные артисты. Особенно запомнился  фильм «Жизнь и борьба» и актерский  состав», - сказала Мариам.

«Приятно было просмотреть панораму документального кино. Мы  увидели не  только политическую картину, но и познакомились со светлым, позитивным киноязыком. Подкупил юмор и ненавязчивый концептуальный подход. В  кино важны драматизм, реальная  жизнь, юмор и отсутствие  тривиальности. Мы  плакали и смеялись одновременно – это здорово», - сказал Том Фассарт. 

Международный  кинофестиваль «Золотой  абрикос» в Ереване – одно из крупнейших событий  в культурной  жизни страны.  Основан в 2004г. Фондом развития  кино, Ассоциацией киноведов  и кинокритиков Армении. Основателями Международного кинофестиваля «Золотой  абрикос» являются генеральный директор, кинорежиссер Арутюн Хачатрян,  директор программ, кинокритик Микаел Стамболцян и художественный  директор, кинокритик Сусанна Арутюнян.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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