Члены  жюри XIV МКФ «Золотой  абрикос» поощряют творческую свободу фестиваля

Кинематографисты, собравшиеся на XIV международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в Ереване, считают, что это кинособытие было наполнено теплотой, любовью и гармонией. На итоговой встрече 16 июля члены жюри поделились своими впечатлениями.

«Этот фестиваль стал для меня прекрасным опытом. Задаешься вопросом – а почему он был таким впечатляющим? Думаю, причина в самом армянском народе и его истории. В жюри были люди совершенно разных взглядов, но мы легко смогли соотнести наши взгляды и прекрасно сработаться», - как передает Арменпресс, сказал Юджин Корр.

Председатель жюри игрового кино, оскароносный режиссер Хью Хадсон признался, что ему легко работалось со всеми: «Фильмы оказались лучше, чем я ожидал. Мы отдали предпочтение фильму «Желанный Дурган» - мощному, глубокому, загадочному. Должен признаться, я ехал в Ереван посмотреть молодое кино – и увидел», - сказал Хадсон.

Мариам д’Або отметила, что ее мать родилась в Грузии и она с детства слышала об армянах, их истории. «Просто невероятная у вас душа. Я открыла для себя: несмотря на вашу тяжелую историю, вы сохранили свою неповторимость, свою идентичность. И это видно в ваших документальных и короткометражных фильмах. Язык кино понятен всем, и если вы сможете развить это искусство, вам легче будет общаться с миром. В Армении есть прекрасные артисты. Особенно запомнился фильм «Жизнь и борьба» и актерский состав», - сказала Мариам.

«Приятно было просмотреть панораму документального кино. Мы увидели не только политическую картину, но и познакомились со светлым, позитивным киноязыком. Подкупил юмор и ненавязчивый концептуальный подход. В кино важны драматизм, реальная жизнь, юмор и отсутствие тривиальности. Мы плакали и смеялись одновременно – это здорово», - сказал Том Фассарт.

Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в Ереване – одно из крупнейших событий в культурной жизни страны. Основан в 2004г. Фондом развития кино, Ассоциацией киноведов и кинокритиков Армении. Основателями Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» являются генеральный директор, кинорежиссер Арутюн Хачатрян, директор программ, кинокритик Микаел Стамболцян и художественный директор, кинокритик Сусанна Арутюнян.

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