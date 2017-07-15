Местоблюститель стамбульского патриаршего престола Бекчян направил поздравительное послание Эрдогану
Местоблюститель стамбульского патриаршего престола архиепископ Гарегин Бекчян направил поздравительное послание Эрдогану по случаю годовщины попытки государственного переворота.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе стамбульского патриархата.
В письме местоблюстителя говорится: «Действие, противное воле народа и демократическим принципам, было пресечено благодаря единству и сплоченности народа, и наша родина была спасена от возможного хаоса. Несомненно, бдительность и сплоченность нашего народа, чувство любви и уважения останутся основным залогом существования нашей страны».
По случаю Дня демократии и народного единства Бекчян пожелал Эрдогану успехов в дальнейшей работе.
15 июля 2016г. группа военных предприняла попытку свергнуть президента. Мятежники захватили несколько стратегических объектов в Стамбуле и Анкаре. Мятеж провалился, после него последовала чистка в вооруженных силах Турции. В результате мятежа погибло 240 человек, более 50 тысяч арестованы.
Власти страны обвинили в организации попытки переворота проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Турция требует экстрадиции Гюлена.
Сам Гюлен отрицает свою причастность к происшедшему. Виновником всего и организатором путча он считает Реджепа Эрдогана, который таким способом пытался укрепить свою власть.