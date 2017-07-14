Армения наш второй эшелон обороны. Жириновский

Государственная Дума сегодня ратифицировала соглашение об объединенной группировке войск России и Армении.

Как сообщает Арменпрес, об этом пишут российские СМИ.

Комментируя это, лидер ЛДПР сообщил, что с Арменией у России всегда были крепкие дружеские отношения, выгодные обеим странам.

“Армения наш второй эшелон обороны. И сейчас вот у нас есть общее пространство обороны между Россией и Арменией и в дальнейшем соглашение будем продлять”- подчеркнул Жириновски.

Соглашение с Арменией об объединенной группировке войск было подписано в Москве 30 ноября 2016 года.