За последние годы лоббистская деятельность армянских организаций во Франции прогрессировала
За последние годы лоббистская деятельность армянских организаций во Франции прогрессировала – как в политическом, так и в общественном поле. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 14-го июля рассказал сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян. По его словам, турецко-азербайджанское лобби поставило своей целью сделать так, чтобы уничтожить или ослабить армянскую общину Франции.
«Наперекор этому, могу сказать, что мы оказались успешны, а они проиграли. Не имея успеха, Турция и Азербайджан сменили своих послов во Франции. Например, когда в оборот прошел законопроект о криминализации лотрицания Геноцида армян, парламент всегда голосовал в нашу пользу – будь то левые или правые. В политической среде мы всегда выигрывали»,- сказал сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян. По его словам, несмотря на успехи, надо продолжить работу, поскольку турецко-азербайджанское лобби открыло новую страницу. В частности, они решили политизировать свои общины во Франции.«В этом свете мы зарегитрировали серьезный успех во время выборов. Мы установили довольно хорошие связи с новоизбранным президентом, обсудили с ним ряд вопросов армяно-французских отношений, Геноцида армян, Арцаха. Общество и политическая элита очень хорошо воспринимают армянство. Мы – французские армяне, граждане Франции, так нас и воспринимают. Знают, что мы не связаны с правительством Армении, нас не направляют ни президент, ни премьер-министр Армении. А вот с турками и азербайджанцами все обстоит иначе. Во Франции знают, что их направляют Эрдоган, Алиев. Это означает вмешательство во внутренние дела Франции, тогда как Армения этого не делает»,- сказал сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян.