За последние годы лоббистская деятельность армянских организаций во Франции прогрессировала – как в политическом, так и в общественном поле. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 14-го июля рассказал сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян. По его словам, турецко-азербайджанское лобби поставило своей целью сделать так, чтобы уничтожить или ослабить армянскую общину Франции.

«Наперекор этому, могу сказать, что мы оказались успешны, а они проиграли. Не имея успеха, Турция и Азербайджан сменили своих послов во Франции. Например, когда в оборот прошел законопроект о криминализации лотрицания Геноцида армян, парламент всегда голосовал в нашу пользу – будь то левые или правые. В политической среде мы всегда выигрывали»,- сказал сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян. По его словам, несмотря на успехи, надо продолжить работу, поскольку турецко-азербайджанское лобби открыло новую страницу. В частности, они решили политизировать свои общины во Франции.

сказал сопредседатель координационного совета армянских организаций Франции, член бюро АРФД Мурад Папазян.