Председатель НС Армении Ара Баблоян с официальным визитом отбывает в РФ

Председатель НС Армении Ара Баблоян 17-19 июля будет находиться с официальным визитом в Российской Федерации, где намечены встречи с Председателем Госдумы ФС РФ В.Володиным, Председателем СФ ФС РФ В.Матвиенко и Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В составе возглавляемой Председателем НС делегации – депутаты НС А.Ашотян, В.Багдасарян, А.Гегамян Э.Нагдалян, Н.Пашинян, А.Рустамян, В.Энфиаджян. Члены делегации посетят в Москве также Кафедральный собор Преображения Господня Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ, возложат венок к могиле Неизвестного солдата, встретятся с представителями армянской общины.