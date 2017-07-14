Премьер-министр Армении Карен Карапетян присутствовал на презентации доклада по Национальной конкурентоспособности Армении

Премьер-министр Армении Карен Карапетян присутствовал 14-го июля на презентации доклада по Национальной конкурентоспособности Армении . Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении. Поблагодарив компанию «И-ВИ Консалтинг» за подготовку доклада по Национальной конкурентоспособности Армении, он сказал, что сформировалась хорошая традиция обсуждать аналитические данные исследовательских центров по различным вопросам социально-экономической жизни Армении и находить в обсуждениях правильные формулы для обеспечения прогресса.

«Мы открыты для происходящих в мире развитий, и для нас весьма актуально понимать и сформулировать – каково наше участие в данных процессах, какое воздействие окажет на нашу жизнь 4-я промышленная революция и что мы должны предпринять сегодня для противостояния упомянутым вызовам завтра и тем более для того, чтобы максимально воспользоваться открывающимися возможностями», – отметил глава правительства.

«Эта революция предоставляет и огромные возможности. Быстрая адаптация к возникающим вызовам позволит нам играть качественно новую роль как в регионе, так и на глобальных платформах», – подчеркнул Карен Карапетян.

Премьер Карапетян отметил также, что данный доклад будет широко использоваться и в ходе обсуждения находящихся в повестке правительства вопросов и принятия по ним решений. К. Карапетян посоветовал бизнес-сообществу и научному сообществу ознакомиться с докладом, обращая внимание на поднятые в документе вопросы и обозначенные направления развития.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян представил в пятницу девять основных направлений развития сферы информационных технологий в стране, на которые правительство будет ставить акцент в ближайшей перспективе.



По словам премьера, развитие автоматизации существенно влияет на действующий рынок труда, и со временем технологии заменят многих на рабочих местах.



При этом, по его словам, это отразится не только на классических сферах, таких как производство, где роботостроение приведет к более оптимальным решениям, но и на других секторах, таких как консалтинговая индустрия, где искусственный интеллект будет осуществлять многие функции или даже в сфере управления финансами, где технология заменит человека.



"Нам нужно будет приобретать новые навыки и знания. Поэтому очень важно правильно предсказать будущую профессию, к которой необходимо начать готовиться уже сейчас, чтобы избежать феномена безработицы, вызванного внедрением технологий. Это требует он нас системного подхода, и образовательная система в данном контексте оказывается на передовой позиции", - сказал Карапетян в ходе презентации доклада Национальной конкурентоспособности Армении за 2017 год.



Он отметил, что четвертая промышленная революция требует также применения неклассических механизмов разработки стратегии, базируясь на решениях и предоставляя параллельно огромные возможности, в условиях которых быстрая адаптация к проблемам, позволит взять на себя качественно новую роль на региональных и глобальных рынках



В данном контексте премьер-министр подчеркнул, что при формировании соответствующей атмосферы Армения может добиться повышения конкурентоспособности, эффективности и производительности и существенно стимулировать выявление новых талантов и обеспечение их присутствия на новых рынках и площадках.



"Это позволит нам понять наше место и роль, а также потенциальные преимущества в этой новой формирующейся реальности", - сказал Карапетян.



Для этого, по его словам, правительство в принятой недавно программе предусмотрело ряд направлений, которые позволяют сформировать четкую и долгосрочную программу для стимулирования инноваций и инновационных технологий.В частности, он отметил, что планируется разработать четкие механизмы по применению и стимулированию инновационных технологий со стороны бизнеса. Планируется привлечь как минимум две транснациональные компании, для формирования лабораторий по научным исследованиям и разработкам.В контексте формирования инновационной экосистемы, по словам Карапетяна, будут созданы новые технологические центры, что позволит стимулировать инженерный бизнес и образование в Армении, улучшить инновационную инфраструктуру и содействовать коммерциализации знаний. Планируется также стимулировать сотрудничество науки и частного сектора и обеспечить коммерциализацию науки."Четко представляя, что для обеспечения переломного развития в этой сфере необходимо мобилизовать ресурсы государственного и частного секторов, предусмотрено создать новые механизмы сотрудничества и соответствующую атмосферу для их развития. В данной сфере у правительства есть целая армия партнеров как из Армении, так и диаспоры, а также иностранных партнеров, которые осуществляют инвестиции в образование в Армении и внедряют новые программы, технологии и решения", - сказал Карапетян.По его словам, правительство также намерено пересмотреть концептуальные подходы к обучению математике, естественным наукам, инженерии и информационным технологиям, для развития соответствующих навыков.В частности, по его словам, уже проведено несколько рабочих визитов для компаний, которые осуществляют деятельность в сфере блокчейн (blockchain), которые подробно изучили информационные инфраструктуры правительства.В программе в качестве приоритета также указана цифровизация, которая должна создать предпосылки для трансформации армянской экономики, за счет чего будет обеспечено повышение продуктивности, конкурентоспособности, производительности и прозрачности деятельности во всех сферах."Все это предполагает формирование инновационных и грамотных механизмов финансировании и правительство четко это осознает", - сказал Карапетян.Он заявил, что Армения открыта для мира и для страны очень актуально понять и сформулировать участие в этих процессах, а также какое влияние окажет четвертая промышленная революция на жизнь ее жителей, что сегодня необходимо сделать для противостояния вызовам и максимального использования его возможностей и потенциала."Жизнь меняется, и чем быстрее мы это поймем и изменимся сами, тем актуальней мы будем", - сказал Карапетян.