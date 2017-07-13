Члены Европейского парламента призвали Азербайджан прекратить использовать собственный народ в качестве живого щита

Члены Европейского парламента Марек Юрек из Польши и Костас Мавридас из Кипра призывают Азербайджан прекратить использовать свое гражданское население в качестве живого щита и ввести независимый следственный механизм ОБСЕ на карабахской линии соприкосновения.

«В июле 2017 года азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения. Азербайджан установил в населенном пункте многоразовую ракетно-пусковую систему, в результате чего его собственное гражданское население стало живым щитом. Перекрестный огонь привел к трагической гибели двух гражданских лиц с азербайджанской стороны. Мы сожалеем о потере двух невинных жизней и подчеркиваем, что эту трагедию, равно как и другие столкновения между вооруженными силами, можно было бы избежать, если бы Азербайджан согласился установить независимый следственный механизм, чтобы определить, какая сторона точно нарушает режим прекращения огня. Минская группа ОБСЕ предлагала это несколько раз. Армянская сторона согласилась установить этот механизм. К сожалению, официальный Азербайджан продолжает его отвергать», - говорится в заявлении парламентариев.

Как сообщает Арменпресс, Депутаты подчеркнули, что следственный механизм мог бы помочь избежать апрельской войны в 2016 году, когда Азербайджан обстрелял армянские деревни, убив 12-летнего Вагинака Григоряна по дороге в школу.

«Тела пожилой 90-летней пары в деревне Талыш были жестоко искалечены азербайджанскими войсками, их уши были отрезаны. С апреля 2016 года азербайджанские вооруженные силы совершили военные преступления, в том числе обезглавили армянского солдата Кярама Слояна. Фотографии обезглавленной головы азербайджанскими силами были затем размещены в социальных сетях в качестве трофея, и жестокое убийство было воспринято как героический акт. Эти варварские действия, к сожалению, являются косвенным следствием армянофобии в Азербайджане на самом высоком уровне, и такие действия, как преступление Рамиля Сафарова, убившего топором армянского коллегу во сне в Будапеште. Того же Сафарова признали национальным героем Азербайджана», - говорится в заявлении.

Марек Юрек и Костас Мавридес упоминали, что потери с обеих сторон трагичны, и их необходимо полностью предотвратить.

«Недопустимо использовать население в качестве живого щита при обстреле других населенных пунктов, а затем злоупотреблять фотографиями в пропагандистских целях. Механизм расследования должен быть немедленно установлен. Мы настоящим призываем Азербайджан прекратить использовать свое собственное население в качестве живого щита и установить независимый следственный механизм ОБСЕ, который создаст благоприятные условия для создания доверия и переговоров», - отметили депутаты Европарламента.