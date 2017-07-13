В Армении должники, лишаемые квартир, будут иметь право на минимальную жилплощадь

Неплатежеспособные должники, лишаемые квартир за долги, будут иметь право на минимальную жилплощадь. Как передает «Арменпресс», законопроект об этом был принят на заседании правительства Армении 13-го июля. Вопрос доложил министр юстиции Армении Давид Арутюнян.

«Если даже квартира будет вынесена на торги, кредитор будет обязан оставить должнику 4.9 млн драмов, исходя из принятых в Армении норм на 40 кв м и стоимость минимального имущества»,- сказал он.