В Арцахе президент будет избираться по новому порядку

На должность президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)) выдвинуты 2 кандидатуры, избрание президента Национальным собранием республики состоится на специальном заседании 19-го июля. Об этом говорится в заявлении председателя Национального собрания Республики Арцах Ашота Гуляна.

Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Согласно части 1-й статьи 168-й Конституции Республики Арцах, не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до завершения полномочий действующего президента Республики, Национальное собрание по предложению фракций избирает президента Республики, который пребывает в должности до истечения срока полномочий действующего Национального собрания.

В соответствии с частью 2-й статьи 149-й закона Республики Арцах "Регламент Национального собрания", фракции выдвигают кандидатов на должность президента не ранее чем за 64 и не позднее чем за 57 дней до завершения полномочий действующего президента Республики.

В установленном порядке и сроках с 5-го по 12-е июля текущего года включительно для избрания на должность президента Республики выдвинуты две кандидатуры:

Агабекян Эдуард Артаваздович (от фракции "Движение-88" )

Саакян Бако Саакович (от фракций "Родина", "Дашнакцутюн" и "Демократия").

Учитывая сроки, предусмотренные Конституцией для избрания президента Республики, и требования частей 3-й и 4-й статьи 149-й Регламента Национального собрания, избрание президента Республики Национальным собранием Республики Арцах состоится на специальном заседании Национального собрания, которое в силу права будет созвано 19-го июля 2017 года в 11:00».