Стань моей женой: будущий врач сделал предложение своей девушке прямо во время вручения дипломов

Выпускник Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара Гераци Тигран Геворкян сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, выпускнице Лилит Григорян, прямо во время торжественной церемонии вручения дипломов в присутствии президента Армении Сержа Саргсяна.

«Желая сделать этот красочный день более запоминающимся, я хочу в присутствии всех сказать, что люблю тебя, и хочу, чтобы ты стала моей женой», - сказал он, опустился на колени и надел кольцо на палец девушки под бурные аплодисменты всех присутствующих.

Смутившись от такого поворота событий, девушка так ничего и не сказала в ответ. Пара ушла взявшись за руки, а ведущий крикнул новоиспеченному жениху вслед, что он не оставил девушке шансов на отказ. Хотя, добавил он, от такого предложения не отказываются.

Известно, что Тигран Геворкян – будущий кардиолог, он окончил вуз наотлично и получил сегодня красный диплом.

В этом году в ЕГМУ имени Гераци имеется 968 выпускников, среди них - 246 иностранцев из 10 стран мира; 52 выпускника с отличием.