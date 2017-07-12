Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили заявление по итогам встречи Налбандян-Мамедьяров 11-го июля в Брюсселе. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Российская Федерация), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (Соединенные Штаты Америки) встретились 11-го июля в Брюсселе с министрами ИД Армении и Азербайджана Эдвардом Налбандяном и Эльмаром Мамедъяровым для обсуждения деталей дальнейшего урефулирования карабахского конфликта. На встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспрчик (США).

Министры согласились передать своим президентам предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ об организации позже в этом году встречи на высшем уровне. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили свою помощь в организации этой встречи.

Была обсуждена также ситуация на линии соприкосновения.

Министры и сопредседатели Минской группы ОБСЕ согласились снова встретиться в сентябре в Нью-Йорке на 72-й сессии Генассамблеи ООН».