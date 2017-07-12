Фильм иранского режиссера «Неподкупный» - борьба за сохранение собственного хозяйства

Фильм иранского режиссера Мохаммада Расулоффа, сделавшего первые шаги в кинематографе в возрасте 9 лет, «Неподкупный» рассказывает о борьбе между личностью, обществом и коррупционной системой.

Фильм в этом году представлен в конкурсном показе на кинофестивале «Золотой абрикос». Как передает «Арменпресс», об фильме в беседе с журналистами рассказал режиссер.

«Фильм о том, как общественная структура может давить на личность, поглотить и разрушить ее. Фильм задается вопросом – какова роль госструктур в становлении этой системы? Думаю, не смогу четко ответить на этот вопрос, однако не говорить на эту тему я не мог»,- сказал он.

По словам режиссера Мохаммада Расулоффа, между ним и его героем много общего. По его словам, полученные фильмом награды позволяют показать его в большем количестве стран и большему числу зрителей.

«После этого фильма Иран стал чувствительнее, властям не понравился успех фильма. По их мнению, единственная причина успеха фильма – политическая, а фильм художетсвенной ценности не представляет»,- сказал он.

Как сказал Мохаммад Расулофф, в Иране снимается около 100 фильм в год при государственном содействии, и большинство из них имеет отношение к государственным проблемам. «На собственные средства снимается всего несколько картин в год. Думаю, что в Иране пока нет киноиндустрии, есть лишь кинорынок, который пока не развивается – по причине цензуры»,- сказал он.

Из 1 100 заявок на участие в кинофестивале были отобраны 47 фильмов, которые будут бороться в трех конкурсных программах: 12 – в конкурсе международного игрового кино, 16 – международных документальных фильмов, а 19 картин примут участие в конкурсе "Армянская панорама".

Торжественная церемония открытия кинофестиваля стартовала небольшим видеороликом, посвященным памяти недавно скончавшегося главы Союза кинематографистов Армении Рубена Геворкянца. Первым фильмом, показанным в рамках кинофестиваля стал немой фильм Амо Бекназаряна "Хаспуш", которому в этом году исполнилось 90 лет.