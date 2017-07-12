Наезд со смертельным исходом в Гюмри

В Гюмри произошло ДТП со смертельным исходом. 11-го июля, в 21:30, на улице Вазгена Саргсяна а/м марки «Оппель», г/н 15 xx 550, совершил наезд на жителей Гюмри, Арпинэ Манукян, 1994 г.р., и Нельсика Казаряна, 1984 г.р. последний скончался на месте, Арпинэ Манукян была доставлена в МЦ «Гюмри».

Как сообщили «Арменпресс» в МЦ «Гюмри», состояние пострадавшей при поступлении было крайне тяжелым. Полученные ею травмы были несовместимы с жизнью, и, не приходя в сознание, Арпинэ Манукян скончалась. По предварительным данным, оба пострадавших были супругами.

В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело по ст. 242 УК Армении.

Арменуи Мхоян