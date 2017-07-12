Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили организовать в этом году встречу президентов Армении и Азербайджана
По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Ричарда Хогланда 11-го июля в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна и Азербайджана Эльмара Мамедъярова.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, на встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
На встрече были продолжены обсуждения по созданию соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Эдвард Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения и реализации с этой целью достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.
Сопредседатели попросили передать президентам двух стран предложение об организации саммита в текущем году.Была достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД в Нью-Йорке в рамках генеральной ассамблеи ООН.
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