Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили организовать в этом году встречу президентов Армении и Азербайджана

По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Стефана Висконти и Ричарда Хогланда 11-го июля в Брюсселе состоялась встреча министров иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна и Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Армении, на встрече присутствовал также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

На встрече были продолжены обсуждения по созданию соответствующих условий для продвижения переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Эдвард Налбандян подчеркнул необходимость стабилизации ситуации на линии соприкосновения и реализации с этой целью достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге договоренностей.

Сопредседатели попросили передать президентам двух стран предложение об организации саммита в текущем году.

Была достигнута договоренность о проведении следующей встречи глав МИД в Нью-Йорке в рамках генеральной ассамблеи ООН.