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Болгарское досье Азербайджана: развязанная посольством Азербайджана атака на Цветану Паскалеву, потерпела сокрушительное фиаско


Все усилия посольства Азербайджана в  Болгарии набросить тень на  деятельность известной  болгарской журналистки и режиссера Цветаны  Паскалевой не удостоились внимания  ни государственных кругов Болгарии, ни  общественности. Посол Азербайджана в  Болгарии был вынужден доложить министру  ИД Азербайджана о провале тщательно разработанной программы  давления  на журналистку. 

Как  передает Арменпресс, основываясь на собственное  исследование  документов, выложенных в открытом доступе в  сети группой Anonymous Bulgaria, переписка, имевшая  место в  январе 2017г., раскрывает любопытные  подробности. Посол Азербайджана в  Болгарии Наргиз Гурбанова посылала доклады  о деятельности Паскалевой  непосредственно министру  ИД Азербайджана Эльмару  Мамедьярову.   

«Начиная с января 2017г., вопрос о деятельности Паскалевой мы периодически поднимали во время встреч  с высокими чиновниками Министерства  иностранных дел Болгарии – с такими, как начальник Управления МИД по Европе и Центральной  Азии Ганачо Ганаев, завотделом того же  управления по Кавказу  и Центральной  Азии Георгий Панайотов, генеральный  директор по двусторонним отношениям Костадин Коджабашев. Во время  встреч мы  выражали недовольство в  связи с  Паскалевой и отмечали, что подобные явления  наносят вред азербайджано-болгарским отношениям. Отмечали также, что для  нас неприемлемо то обстоятельство, что журналистский союз и другие общественные организации Болгарии содействуют распространению ее  пропагандистских идей. Мы подчеркивали также необходимость принятия мер государственными органами Болгарии по пресечению подобных явлений», - излагала посол. Естественно, болгарские  чиновники постарались дипломатически избежать вовлечения в дальнейшее обсуждение.

Немалые  усилия  приложило посольство и к тому, чтобы  Цветану  Паскалеву исключили из союзов  журналистов  и кинематографистов  Болгарии. Не поленилась госпожа посол в своем докладе министру  ИД изложить все  шаги  против  болгарской  журналистки. «Мы отметили также, что независимо от того обстоятельства, что одно время Паскалева жила в  Армении, в настоящее время она  является членом союзов  журналистов  и кинематографистов  Болгарии и использует эти структуры  в  качестве  площадки для  своей грязной  пропаганды (при действенном участии и содействии армянской  общины  страны в  феврале 2012г. в Болгарии был показан цикл фильмов  «Раны  Карабаха», снятых Паскалевой  в  1994г.). 

Отсутствие  результативности встреч  с представителями внешнеполитического ведомства  Болгарии сподвигло ее послать письмо и в  Союз журналистов  Болгарии, изложив  в  нем обстоятельства  деятельности Цветаны  Паскалевой. Заявление, направленное посольством Азербайджана председателю Союза журналистов  Болгарии Снежане  Тодоровой, также принесло одно разочарование. 5  апреля 2017г. советник  посла  Азербайджана Вусал Абдуллаев встретился с Тодоровой, чтобы  обсудить подробности организуемой встречи посла Наргиз Гурбановой с болгарскими журналистами. В  ходе  этой  встречи Абдуллаев вновь обратился  к  деятельности члена Союза журналистов  Болгарии Цветаны  Паскалевой.   

«Во время  беседы  Снежана Тодорова заявила, что она не  близка с Паскалевой – просто познакомилась с ней во время визита  в  Армению в  2000-ых годах. Глава журналистского союза отметила, что единственной  причиной  замораживания членства  Паскалевой стала невыплата членских взносов – иные обстоятельства, в  том числе Азербайджан, с этим никак  не  связаны. Тодорова отметила также, что была  бы  рада, если б руководимая  ей  структура смогла помочь в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Председатель Союза журналистов не исключила, что выплатив  членские взносы, Цветана Паскалева вновь станет полноправным членом СЖ (явно показав, что иных препятствий к  этому  нет – ред.)», - детально излагается в  докладе.   

Задетая отношением Тодоровой, посол Азербайджана удрученно отмечает в  письме  к министру: «В этом отношении следует отметить, что несмотря  на  все  попытки Снежаны  Тодоровой  быть корректной  и сохранять уравновешенность, тем не  менее, учитывая приведенные ей во время беседа аргументы, от нашего внимания  не  ускользнуло, что сердце  ее на стороне  армян».  В беседе с азербайджанским дипломатом Снежана Тодорова отметила также, что в  Болгарии большая  армянская диаспора и что армянам принадлежит огромный  вклад в  истории страны. 

Азербайджанский  дипломат  пожелал также встретиться  с председателем Союза кинематографистов Болгарии, поскольку  Цветана Паскалева является членом и этой организации. «Учитывая то обстоятельство, что Цветана Паскалева является  также членом Союза кинематографистов Болгарии, мы  попросили о встрече и главу  этого союза», - завершается доклад.

Примечательно, что это не  единственный  расшифрованный документ, направленный против  деятельности журналистов.

Далее Арменпресс будет представлять и иные факты.

 

Арам Ананян, Арен Петунц, Давид Мамян



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