Болгарское досье Азербайджана: развязанная посольством Азербайджана атака на Цветану Паскалеву, потерпела сокрушительное фиаско

Все усилия посольства Азербайджана в Болгарии набросить тень на деятельность известной болгарской журналистки и режиссера Цветаны Паскалевой не удостоились внимания ни государственных кругов Болгарии, ни общественности. Посол Азербайджана в Болгарии был вынужден доложить министру ИД Азербайджана о провале тщательно разработанной программы давления на журналистку.

Как передает Арменпресс, основываясь на собственное исследование документов, выложенных в открытом доступе в сети группой Anonymous Bulgaria, переписка, имевшая место в январе 2017г., раскрывает любопытные подробности. Посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова посылала доклады о деятельности Паскалевой непосредственно министру ИД Азербайджана Эльмару Мамедьярову.

«Начиная с января 2017г., вопрос о деятельности Паскалевой мы периодически поднимали во время встреч с высокими чиновниками Министерства иностранных дел Болгарии – с такими, как начальник Управления МИД по Европе и Центральной Азии Ганачо Ганаев, завотделом того же управления по Кавказу и Центральной Азии Георгий Панайотов, генеральный директор по двусторонним отношениям Костадин Коджабашев. Во время встреч мы выражали недовольство в связи с Паскалевой и отмечали, что подобные явления наносят вред азербайджано-болгарским отношениям. Отмечали также, что для нас неприемлемо то обстоятельство, что журналистский союз и другие общественные организации Болгарии содействуют распространению ее пропагандистских идей. Мы подчеркивали также необходимость принятия мер государственными органами Болгарии по пресечению подобных явлений», - излагала посол. Естественно, болгарские чиновники постарались дипломатически избежать вовлечения в дальнейшее обсуждение.

Немалые усилия приложило посольство и к тому, чтобы Цветану Паскалеву исключили из союзов журналистов и кинематографистов Болгарии. Не поленилась госпожа посол в своем докладе министру ИД изложить все шаги против болгарской журналистки. «Мы отметили также, что независимо от того обстоятельства, что одно время Паскалева жила в Армении, в настоящее время она является членом союзов журналистов и кинематографистов Болгарии и использует эти структуры в качестве площадки для своей грязной пропаганды (при действенном участии и содействии армянской общины страны в феврале 2012г. в Болгарии был показан цикл фильмов «Раны Карабаха», снятых Паскалевой в 1994г.).

Отсутствие результативности встреч с представителями внешнеполитического ведомства Болгарии сподвигло ее послать письмо и в Союз журналистов Болгарии, изложив в нем обстоятельства деятельности Цветаны Паскалевой. Заявление, направленное посольством Азербайджана председателю Союза журналистов Болгарии Снежане Тодоровой, также принесло одно разочарование. 5 апреля 2017г. советник посла Азербайджана Вусал Абдуллаев встретился с Тодоровой, чтобы обсудить подробности организуемой встречи посла Наргиз Гурбановой с болгарскими журналистами. В ходе этой встречи Абдуллаев вновь обратился к деятельности члена Союза журналистов Болгарии Цветаны Паскалевой.

«Во время беседы Снежана Тодорова заявила, что она не близка с Паскалевой – просто познакомилась с ней во время визита в Армению в 2000-ых годах. Глава журналистского союза отметила, что единственной причиной замораживания членства Паскалевой стала невыплата членских взносов – иные обстоятельства, в том числе Азербайджан, с этим никак не связаны. Тодорова отметила также, что была бы рада, если б руководимая ей структура смогла помочь в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Председатель Союза журналистов не исключила, что выплатив членские взносы, Цветана Паскалева вновь станет полноправным членом СЖ (явно показав, что иных препятствий к этому нет – ред.)», - детально излагается в докладе.

Задетая отношением Тодоровой, посол Азербайджана удрученно отмечает в письме к министру: «В этом отношении следует отметить, что несмотря на все попытки Снежаны Тодоровой быть корректной и сохранять уравновешенность, тем не менее, учитывая приведенные ей во время беседа аргументы, от нашего внимания не ускользнуло, что сердце ее на стороне армян». В беседе с азербайджанским дипломатом Снежана Тодорова отметила также, что в Болгарии большая армянская диаспора и что армянам принадлежит огромный вклад в истории страны.

Азербайджанский дипломат пожелал также встретиться с председателем Союза кинематографистов Болгарии, поскольку Цветана Паскалева является членом и этой организации. «Учитывая то обстоятельство, что Цветана Паскалева является также членом Союза кинематографистов Болгарии, мы попросили о встрече и главу этого союза», - завершается доклад.

Примечательно, что это не единственный расшифрованный документ, направленный против деятельности журналистов.

Далее Арменпресс будет представлять и иные факты.

Арам Ананян, Арен Петунц, Давид Мамян