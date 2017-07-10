Генрих Мхитарян поужинал с бывшей женой Джибрила Сиссе

Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник команды «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поужинал с бывшей женой футболиста клуба «Ливерпуль» Джибрила Сиссе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Daily Star. Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник команды «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и 42-летняя Джуд Сиссе ужинали в итальянском ресторане «Сан-Карло Чикетти».

Джибрил и Джуд Сиссе развелись еще в 2012 году. У Джуд – собственный бизнес в сфере СПА.