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Генрих Мхитарян поужинал с бывшей женой Джибрила Сиссе


Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник команды «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поужинал с бывшей женой футболиста клуба «Ливерпуль» Джибрила Сиссе. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  Daily Star. Капитан сборной Армении по футболу и полузащитник команды «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и  42-летняя  Джуд Сиссе ужинали в итальянском ресторане «Сан-Карло Чикетти».

Джибрил и Джуд Сиссе развелись еще в 2012 году. У Джуд – собственный бизнес в сфере СПА.



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