Пожар на крупном рынке в Лондоне локализован

Сильный пожар, произошедший в одном из зданий на популярном среди туристов и местных жителей рынке Camden Market в столице Великобритании, локализован. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщили в понедельник в службе пожарной охраны Лондона.

"Пожарные усердно работали для того, чтобы взять возгорание под контроль и не допустить его распространения на соседние здания", - говорится в сообщении службы. Отмечается, что пожар начался поздно вечером в воскресенье и был локализован в 02:50 по местному времени (04:50 мск).

По данным пожарной охраны, работы по тушению отдельных очагов продолжатся еще в течение нескольких часов. Причина возгорания остается на данный момент неизвестной.

Ранее стало известно, что порядка 10 пожарных машин и более 70 пожарных боролись с сильным огнем, охватившим три этажа и крышу одного из зданий на рынке Camden Market, на территории которого находится свыше тысячи торговых точек.

Информации о пострадавших не поступало.