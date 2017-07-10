Предстоящие новости:10.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 10-го июля, состоится пресс-конференция министрa сeльского хозяйства Армении Игнатия Аракеляна. Тема: текущие и перспективные программы отрасли. Заготовка сельхоз продукции.

Посол ЕС в РА Петр Свитальски, глава отдела Армении, Азербайджана, Беларуси и по вопросам Восточного партнерства Василис Марагос примут участие в церемонии гашения марки «Европа 2017: замки», выпущенной в Армении. Церемония состоится в ЗАО «АйПост» (Сарьяна 22)

Сегодня, 10-го июля, состоится пресс-конференция главы о/о «Эколур» Инги Зарафян и директора о/о «Леса Армении» юриста-эколога Назели Варданян.

Тема: экологические риски, связанные с законом об отпуске 100 млн кбм воды из Севана.

Сегодня, 10-го июля, состоится пресс-конференция замминистра культуры Артура Погосяна. Тема: реформы в области культуры – в свете новой программы правительства Армении.

Сегодня, 10-го июля, в доме-музее Арама Хачатуряна состоятся прослушивания первого дня 2 тура Международного конкурса «Армения» (пианисты). В 20:00 в зале АВБС – выступление дуэта им. Абгара Мурадяна.

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