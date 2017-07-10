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Предстоящие новости:10.07.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 10-го июля, состоится пресс-конференция министрa сeльского хозяйства Армении  Игнатия  Аракеляна. Тема: текущие  и перспективные программы  отрасли. Заготовка  сельхоз продукции.

Посол  ЕС в РА Петр Свитальски, глава отдела Армении, Азербайджана, Беларуси и по вопросам Восточного партнерства Василис Марагос примут участие в церемонии  гашения марки «Европа 2017: замки», выпущенной в Армении. Церемония состоится в ЗАО «АйПост» (Сарьяна 22)

Сегодня, 10-го июля, состоится пресс-конференция главы  о/о «Эколур» Инги  Зарафян и директора о/о «Леса Армении» юриста-эколога Назели Варданян.

Тема: экологические риски, связанные с законом об отпуске 100 млн кбм воды из  Севана.

Сегодня, 10-го июля, состоится пресс-конференция замминистра  культуры Артура Погосяна. Тема: реформы  в  области культуры – в свете новой  программы  правительства Армении.

Сегодня, 10-го июля, в доме-музее Арама  Хачатуряна состоятся прослушивания первого дня 2 тура Международного конкурса  «Армения» (пианисты). В 20:00 в зале  АВБС – выступление дуэта  им. Абгара Мурадяна.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.


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